Об этом сообщает журналист Эртан Сузгун в своей соцсети. Отмечается, что автомобиль футболиста был замечен припаркованным у здания российского консульства.
Ранее стало известно, что турецкий клуб и «Спартак» согласовали между собой переход 26-летнего футболиста.
В минувшем сезоне португалец принял участие в 34 матчах турецкой Суперлиги, в которых забил семь голов. Контракт Фернандеша с «Бешикташем» рассчитан до лета 2027 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 18, 1 млн евро.
В текущем сезоне Фернандеш уже успел сыграть за «Бешикташ», выйдя в стартовом составе на игру против «Шахтера» в рамках квалификации к Лиги Европы (2:4).
Жедсон, которого хочет "Спартак", подал документы на российскую визу - источник
Полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш подал документы и заявление для получения визы для поездки в Россию.
Фото: ФК "Бешикташ"