«Прекраснейшие чувства от того, что начал играть. Сейчас я более или менее жизнерадостный, потому что сыграл определённое время. Конечно, печально за результат, потому что хочется получить положительный для всей команды. Но меня радует, что я играю», - цитирует Сулейманова «Чемпионат».
Нападающий перебрался в «Ростов» из московского «Локомотива» этим летом, подписав контракт до лета 2029 года.
В матче 1-го тура против «Зенита» (1:2) Сулейманов провел на поле 11 минут, выйдя на замену. Во 2-м туре с московским «Динамо» (0:1) 25-летний форвард отыграл 78 минут.
Напомним, что следующий матч «Ростов» проведет в рамках группового этапа Кубка России против «Спартака» на домашнем поле. Игра состоится в среду, 30 июля. Начало - в 20:45 (по мск).
Сулейманов: печально за результат, но меня радует, что я играю в "Ростове"
Форвард «Ростова» Тимур Сулейманов выразил удовлетворённость тем, что получает игровую практику в новой команде.
Фото: ФК "Ростов"