"Было время, когда Дима играл со сломанным носом, а капитан команды в Хорватии отсиживался. Почему-то все радовались тогда, и все было замечательно. А сейчас человек допустил ошибку, и всех собак повесили на него. Чистяков же виноват в том, что команда за 85 минут не смогла забить гол, так ведь?" - приводит слова Талаева "РБ Спорт".
Напомним, "Зенит" на своем поле уступил "Ахмату" в матче 16-го тура РПЛ (1:2). Петербуржцы пропустили два мяча уже к 8-й минуте встречи, отличились Харин и Конате. При этом в эпизоде со вторым голом грубо ошибся защитник сине-бело-голубых Чистяков. В итоге его заменили уже на 32-й минуте встречи. После игры журналист Геннадий Орлов заявил, что, по его информации, Чистяков в ближайшее время может перейти именно в "Ахмат".
В связи с этим генеральный директор "Зенита" Александр Медведев раскритиковал Чистякова за игру против грозненцев и отметил, что защитнику, возможно, лучше уйти в "Ахмат". После этого стало известно, что Чистякова вывели из основной команды сине-бело-голубых.
Агент Чистякова: было время, когда Дима играл за "Зенит" со сломанным носом, а капитан команды отсиживался в Хорватии
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, отреагировал на критику его клиента со стороны клуба.
Фото: ФК "Зенит"