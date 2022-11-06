"Ни в коем случае не могу назвать "Химки" главным претендентом на вылет из РПЛ. Конечно, спасёмся", - приводит слова Глушакова "Чемпионат".
После 16 туров "Химки" идут на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ. В активе подмосковной команды 12 набранных очков. В прошлом туре "Химки" одержали первую победу с августа, обыграв "Оренбург" (2:0). Денис Глушаков пропускал встречу из-за повреждения, а за тур до этого был заменен в первом тайме матча с "Динамо" (1:6), после чего выразил недовольство уходом с поля.
Глушаков: ни в коем случае не могу назвать "Химки" главным претендентом на вылет
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков поделился мнением о шансах его команда на спасение места в РПЛ.
Фото: ФК "Химки"