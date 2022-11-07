– Возможно ли такое, что меня не вызывают в сборную, потому что я играю в России? Нет. В этой сборной сумасшедший подбор игроков из "Барселоны", "Ливерпуля" и так далее. Мне невозможно играть в этой команде. Это другой уровень для меня – приводит слова Бейла "РБ Спорт".
Гленн Бейл перешел в самарские "Крылья Советов" летом 2021 года из голландского клуба "Эммен". В сборную Нидерландов не вызывался ни разу. Контракт Гленна с самарским клубом действует до лета 2024 года. В текущем сезоне Бейл принял участие в двадцати матчах за клуб, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей в чемпионате. Сборная Нидерландов примет участие в предстоящем ЧМ и сыграет в одной группе с национальными командами Катара (страна-хозяйка), Эквадора и Сенегала. 21 ноября со сборной Сенегала состоится их первый матч.
Гленн Бейл – о вызове в сборную Нидерландов: мне невозможно играть в этой команде. Это другой уровень для меня
Голландский защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл рассказал о потенциальной возможности вызова в сборную своей страны.
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