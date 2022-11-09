"Любая игра полезна в период отсутствия международных матчей. Буду ли я смотреть этот матч? В Америке разница во времени с Россией составляет восемь часов. Специально для просмотра этого матча встану в десять утра в свой выходной", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат".
Напомним, на ноябрь у сборной России запланировано сразу две товарищеские встречи: 17 ноября национальная команда должна в Душанбе сыграть с Таджикистаном, а 20 ноября с Узбекистаном в Ташкенте. Ранее появилась информация, что эти встречи пойдут в зачет ФИФА, которая одобрила их проведение.
Нигматуллин: специально встану в выходной в 10 утра, чтобы посмотреть Таджикистан - Россия
Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал предстоящий товарищеский матч национальной команды против Таджикистана.
Фото: Getty Images