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Агент Чистякова: у нас был разговор с Медведевым, был посыл, что его неправильно поняли

Андрей Талаев, являющийся агентом защитника "Зенита" Дмитрия Чистякова, рассказал о разговоре с генеральным директором команды Александром Медведевым.
Фото: РИА Новости
– У нас был разговор с Медведевым уже после того, как Дима начал тренироваться. Александр Иванович ответил, что его неправильно поняли. Дословно он нам так не говорил, но посыл был такой. Еще до того, как Дима начал тренироваться, Медведев говорил: "Все нормально, никто тебя никуда не убирал". Для меня самое главное, что Дима тренируется, к нему нет никаких претензий. Те, кто эту кашу заварили, извинились перед ним, – цитирует Талаева "СЭ".

Напомним, что центральный защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков был заменен в первом тайме матча с грозненским "Ахматом" в предыдущем туре Российской премьер-лиги. Команда Сергея Семака уступила дома со счетом 1:2, прервав длительную серию без поражений на своем поле. Дмитрий Чистяков допустил результативную ошибку при втором голе "Ахмата", забитом их форвардом Конате. Семак заменил его на 32-й минуте игры. После встречи генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что Чистяков будет отстранен от основы. Но в итоге Дмитрий вместе со всей командой готовится к финальному туру РПЛ в этом году.


Чистяков Медведев Зенит
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