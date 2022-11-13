"Хочу извиниться за результат. За такую игру. Ошиблись больше, чем надо, потому что все знают, как мы играем: большими силами атакуем, много открываемся, поэтому появляется пространство. Оправдываться не хочется, хотелось бы извиниться", - сказал Сторожук в эфире "Матч Премьер".
"Краснодар" в гостях разгромно проиграл "Оренбургу" в своем последнем матче РПЛ в этом календарном году (1:5). В составе "быков" забил Алексей Ионов. Команда Александра Сторожука ушла на зимний перерыв на восьмом месте, пропустив вперед себя как раз "Оренбург". Чемпионат России возобновится в марте 2023 года.
Сторожук стал главным тренером "Краснодара" летом этого года. До этого специалист стал и.о. главного тренера в марте после неожиданного отъезда Даниэля Фарке, который на тот момент не провел с командой ни одного матча.
Сторожук - о поражении от "Оренбурга": хочу извиниться за такую игру и результат. Оправдываться не хочется
Наставник "Краснодара" Александр Сторожук прокомментировал разгромное поражение от "Оренбурга" в 17-м туре РПЛ (1:5).
Фото: ФК "Краснодар"