"Мы доминировали, создали первыми два момента. На пятой минуте показалось, что был пенальти, когда завалили нашего центрального защитника. Почему-то ничего не было, а в аналогичной ситуации нам поставили пенальти. Пропустили нелепый гол", - заявил специалист.
Сегодня ЦСКА в московском дерби 17 тура РПЛ уступил "Динамо" - 1:2. Единственный гол в составе красно-синих забил полузащитник Иван Обляков. Позднее он был удален с поля за фол на Константине Тюкавине в своей штрафной. В ворота "армейцев" назначили пенальти, но полузащитник Даниил Фомин его не реализовал.
Федотов: когда завалили нашего защитника, пенальти не было. А нам в аналогичной ситуации его поставили
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил работу судейства в матче 17-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:2).
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