"Мы уверены, что недобрали очков, что играли лучше, что должны быть выше. Но футбол в конечном счёте всегда справедлив. Впереди очень нужные нам сборы и 13 туров. Мы обязательно будем лучше и обязательно будем выше", — написал футболист в своём телеграм-канале.
Вчера ЦСКА в гостях сыграл против "Динамо" в рамках 17-го тура чемпионата России. Встреча завершилась победой бело-голубых со счетом 2:1.
Подопечные Владимира Федотова из-за поражения опустились на пятое место в турнирной таблице, а "Динамо" оказалось на четвертой строчке.
Первый матч "армейцев" в Премьер-лиге после зимней паузы запланирован на 4 марта. Красно-синие встретятся с "Сочи".
Обляков: мы уверены, что ЦСКА играл лучше и должен быть выше. Мы недобрали очков
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел итоги первой части сезона РПЛ для столичной команды.
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