"Будущее Изидора в "Локомотиве"? Я не могу сказать о его будущем. В футболе возможно все. Вильсон будет в "Локомотиве", но футбол специфичен и все возможно", - цитирует Лакруа "СЭ".
Напомним, Вильсон Изидор выступает за "Локомотив" с января этого года. Французский форвард перебрался из "Монако" за сумму порядка 3 млн евро. С того момента он провел за "железнодорожников" 27 матчей, в которых забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач. При этом в нынешнем сезоне на его счету пока всего 2 забитых гола.
Контракт Изидора с "Локомотивом" рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6 млн евро.
Агент Изидора - о возможном уходе из "Локомотива": футбол специфичен и все возможно
Агент Эммануэль Лакруа, представляющий интересы форварда "Локомотива" Вильсона Изидора, ответил на вопрос о возможном уходе своего клиента из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"