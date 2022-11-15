По данным источника, "Рубин" рассматривает на освободившийся пост старшего тренера "Сочи" Вадима Гаранина, Кирилла Новикова ("Нефтехимик") и экс-тренера тульского "Арсенала" Игоря Черевченко. При этом отмечается, что приоритетным вариантом казанцев является Юрий Уткульбаев, который стал исполняющим обязанности главного тренера клуба. Он останется на посту, если команда достигнет положительного результата в ближайших встречах.
Напомним, ранее сегодня "Рубин" объявил об уходе Леонида Слуцкого. После 18 туров команда занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги.
Sport24: Гаранин, Новиков и Черевченко претендуют на пост главного тренера "Рубина"
Стало известно, кто может возглавить "Рубин" после ухода Леонида Слуцкого.
Фото: ФК "Рубин"