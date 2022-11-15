"Связывались ли со мной из "Рубина"? Никаких переговоров не было", - цитирует Новикова "СЭ".
Напомним, ранее сегодня Sport24 сообщил, что Новиков находится в числе претендентов на пост главного тренера "Рубина", который сегодня покинул Леонид Слуцкий, расторгнувший контракт с казанцами.
Кирилл Новиков возглавляет "Нефтехимик" с января прошлого года. В нынешнем сезоне нижнекамцы занимают девятое место в турнирной таблице Первой лиги после 18 туров. До этого Новиков тренировал московское "Динамо".
Новиков: у меня не было никаких переговоров с "Рубином"
Главный тренер "Нефтехимика" Кирилл Новиков отреагировал на информацию о том, что он может возглавить "Рубин".
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