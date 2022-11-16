"У меня 30 лет карьеры за спиной — в России я сейчас самый опытный тренер. Половина тренеров в российском футболе — мои ученики: Осинькин помогал мне во Владикавказе, Гогниева, Адиева, Евдокимова и Искакова я тренировал, а Олега Фоменко вообще с детства знаю", - цитирует наставника Sport24.
Ташуев возглавил "Ахмат" в конце сентября. Под его руководством коллектив завершил осенний этап сезона Российской Премьер-лиги на шестом месте в турнирной таблице. Грозненцы по итогам 17-ти туров имеют в активе 26 очков и отстают на 3 балла от ЦСКА и "Ростова", которые расположились на пятой и четвертой строчке.
Прежде чем уйти на зимнюю паузу, "Ахмат" сыграет 2 матча в Кубке России – 23 ноября примет в домашних стенах "Динамо", а 27 числа на выезде встретится с "Ростовом".
Ташуев: я самый опытный тренер в России. Осинькин, Гогниев, Адиев, Фоменко – мои ученики
Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев поделился мнением о своем опыте в тренерской деятельности.
Фото: ФК "Ахмат"