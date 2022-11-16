Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
КАМАЗ
14:00
ЗвездаНе начат
Акрон
15:00
АланияНе начат
Кубань
18:00
Волга УлНе начат
Факел
18:00
ЗенитНе начат
П1 7.4X 5.2П2 1.41

Товарищеские матчи. Сборные

Саудовская Аравия
15:00
ХорватияНе начат
П1 5.4X 3.6П2 1.71
Узбекистан
16:00
КазахстанНе начат
П1 2.04X 3.3П2 3.9
ОАЭ
18:30
АргентинаНе начат
П1 20X 8П2 1.15
Косово
20:00
АрменияНе начат
П1 2.13X 3.3П2 3.6
Оман
20:00
ГерманияНе начат
П1 24X 10П2 1.1
Молдова
20:00
АзербайджанНе начат
П1 2.95X 3.05П2 2.6
Турция
20:00
ШотландияНе начат
П1 2.23X 3.3П2 3.35
Албания
22:45
ИталияНе начат
П1 6.8X 4.1П2 1.52
Сделать ставку

Ташуев: я самый опытный тренер в России. Осинькин, Гогниев, Адиев, Фоменко – мои ученики

Главный тренер "Ахмата" Сергей Ташуев поделился мнением о своем опыте в тренерской деятельности.
Фото: ФК "Ахмат"
"У меня 30 лет карьеры за спиной — в России я сейчас самый опытный тренер. Половина тренеров в российском футболе — мои ученики: Осинькин помогал мне во Владикавказе, Гогниева, Адиева, Евдокимова и Искакова я тренировал, а Олега Фоменко вообще с детства знаю", - цитирует наставника Sport24.

Ташуев возглавил "Ахмат" в конце сентября. Под его руководством коллектив завершил осенний этап сезона Российской Премьер-лиги на шестом месте в турнирной таблице. Грозненцы по итогам 17-ти туров имеют в активе 26 очков и отстают на 3 балла от ЦСКА и "Ростова", которые расположились на пятой и четвертой строчке.

Прежде чем уйти на зимнюю паузу, "Ахмат" сыграет 2 матча в Кубке России – 23 ноября примет в домашних стенах "Динамо", а 27 числа на выезде встретится с "Ростовом".


Ташуев Ахмат Осинькин Фоменко Гогниев
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Все новости Россия. Премьер-лига Чемпионат Мира Лига Чемпионов Лига Европы Россия. Первый дивизион Чемпионат Европы Англия Испаниия Франция Италия Германия
Ташуев: у меня много разработок – нет даже предпосылок, чтобы меня кто-то опередил в инновациях 1
Авербух – о ЧМ-2022: почему мы должны смотреть этот футбол, из которого нас изгнали?
"РБ Спорт": тренер "Боруссии" Менхенгладбах Фарке не заинтересован в подписании Сперцяна
Ташуев: я самый опытный тренер в России. Осинькин, Гогниев, Адиев, Фоменко – мои ученики 3
Кавазашвили: отсутствие сборной России на ЧМ-2022 никто не заметит
Ан. Мостовой: Александр Мостовой себя очень любит. Можно уважительнее относиться к нынешнему поколению 3
Ташуев: кроме "Ахмата" у меня был вариант с европейским клубом, играющим в Лиге чемпионов 2
The Sun: Бекхэм поддерживает Роналду в конфликте с "МЮ". Португалец может перейти в "Интер Майами"
Агент Кришито: в будущем Доменико может стать тренером. Возвращение в "Зенит"? Все возможно
Ташуев - о критике Медведева в адрес Чистякова: это непрофессионально 1
Mirror: Мбаппе может заменить Роналду в "МЮ" 1
Агент Карраскаля: Хорхе очень счастлив в ЦСКА. До июля даже не будем рассматривать предложения 2
Наш след на ЧМ-2022: кто из бывших и нынешних игроков РПЛ выступит в Катаре
Каррера: Селихов намного сильнее Кержакова 3
Зиньковский: не хочу, чтобы сборная Аргентины победила на Чемпионате Мира 2022 1
-