"Конечно, мы готовы к уходу Сычевого, у нас уже есть варианты на случай его ухода. Мы располагаем хорошим подбором игроков в группе атаки и спокойно сможем заменить его. У нас есть Обухов, Воробьев, Мансилья, Оганесян и Гуциев. Мы не паникуем", - цитирует функционера "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что Сычевой входит в сферу интересов сербской "Црвены Звезды". Сообщалось, что руководство коллектива готово выплатить "Оренбургу" компенсацию в размере 100 млн рублей, которая прописана в контракте футболиста.
Сычевой забил 14 голов в 15-ти матчах Российской Премьер-лиги, а также отметился одной результативной передачей.
Спортдиректор "Оренбурга": мы готовы к уходу Сычевого, у нас уже есть варианты на этот случай
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о готовности к вероятному уходу лучшего бомбардира команды Владимира Сычевого.
Фото: ФК "Оренбург"