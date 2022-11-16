"Надеюсь, никого дозаявлять нам не придётся по причинам травм. Приехало 24 полевых футболиста. Две игры подряд за три дня – поэтому завтра выйдет один состав, и абсолютно другой – на игру с Узбекистаном", - цитирует наставника "Чемпионат".
17 ноября состоится контрольный матч между командами России и Таджикистана, встреча пройдет в Душанбе и начнется в 18:00 по московскому времени. 20 числа запланирована выездная игра против сборной Узбекистана.
Ранее стало известно, что тренировку перед поединком с Таджикистаном из-за повреждений пропустили Георгий Джикия и Вячеслав Караваев.
Карпин: против Таджикистана выйдет один состав, и абсолютно другой – на игру с Узбекистаном
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился планами по выбору состава национальной команды на товарищеские матчи в ноябре.
Фото: "СЭ"