"Бальде успешно прошел адаптацию. У него отличные отношения с каждым футболистом "Спартака". Абаскаль тоже его поддержал во время дисквалификации", - цитирует агента "СЭ".
Напомним, Бальде был дисквалифицирован до 5 декабря за нарушения процедуры допинг-контроля в период игры за "Кальяри". К этому моменту сенегальский нападающий успел сыграть за "Спартак" один матч в чемпионате России.
Напомним, Бальде пополнил состав московского клуба минувшим летом на правах свободного агента.
Агент Бальде: Кейта прошел адаптацию в "Спартаке". Абаскаль поддержал его во время дисквалификации
Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы форварда "Спартака" Кейта Бальде, высказался о взаимоотношениях футболиста с напарниками по команде и тренерским штабом.
Фото: ФК "Спартак"