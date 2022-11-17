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Агент Бальде: Кейта прошел адаптацию в "Спартаке". Абаскаль поддержал его во время дисквалификации

Агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы форварда "Спартака" Кейта Бальде, высказался о взаимоотношениях футболиста с напарниками по команде и тренерским штабом.
Фото: ФК "Спартак"
"Бальде успешно прошел адаптацию. У него отличные отношения с каждым футболистом "Спартака". Абаскаль тоже его поддержал во время дисквалификации", - цитирует агента "СЭ".

Напомним, Бальде был дисквалифицирован до 5 декабря за нарушения процедуры допинг-контроля в период игры за "Кальяри". К этому моменту сенегальский нападающий успел сыграть за "Спартак" один матч в чемпионате России.

Напомним, Бальде пополнил состав московского клуба минувшим летом на правах свободного агента.


Спартак Бальде Абаскаль
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