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Агент Захаряна: если Арсен и получит армянский паспорт, то не для того, чтобы быстрее уехать в Европу

Агент Павел Андреев, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна, отреагировал на слухи о намерении футболиста получить армянское гражданство ради перехода в "Челси".
Фото: ФК "Динамо"
"Ни в одних переговорах ни с одним клубом никогда не возникала проблема российского паспорта. Но если это [оформление армянского паспорта] и будет сделано, то не для того, чтобы Арсену стало легче уехать в Европу", - цитирует агента игрока "Чемпионат".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что ради трансфера в "Челси" Захарян готов получить гражданство Армении.

Слухи о возможности смены команды Захаряном появились минувшим летом. Сообщалось, что "Челси" был близок к подписанию 19-летнего хавбека, но сделку не удалось совершить из-за проблем с переводом средств на счета "Динамо".


Захарян Андреев Динамо Челси
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