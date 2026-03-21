Ахмат
1 - 0 1 0
РостовЗавершен
ЦСКА
2 - 1 2 1
Динамо Мх2 тайм
Краснодар
18:15
Нижний НовгородНе начат
Балтика
20:30
СочиНе начат

Уфа
2 - 1 2 1
Волга УлЗавершен
КАМАЗ
0 - 1 0 1
Черноморец1 тайм

Гасилин высказался о будущем Челестини в ЦСКА

Бывший игрок "Зенита" Алексей Гасилин высказался о главном тренере ЦСКА Фабио Челестини.
Алексей Гасилин считает, что главного тренера ЦСКА не будут увольнять после матча с "Динамо" Мх, даже если "армейцы" проиграют.

"Думаю, что уже шли разговоры об этом (об увольнении), но вроде как еще есть доверие, поскольку многие футболисты за тренера.

Считаю, что его не будут убирать, даже если проиграют. Дадут время на матчи сборных, и команда будет решать свои задачи", - сказал Гасилин "Матч ТВ".

Фабио Челестини стал главным тренером московского ЦСКА в июне 2025 года. После возобновления сезона под его руководством команда провела 5 матчей, одержала 1 победу и потерпела 4 поражения.

Сегодня, 21 марта, "армейцы" встретятся с махачкалинским "Динамо" в рамках 22-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

