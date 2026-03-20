Соболев: в "Спартаке" есть люди-паразиты, которые делают клубу плохо изнутри

Форвард "Зенита" Александр Соболев рассказал, что в "Спартаке" есть люди, которые вредят клубу.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Соболева, в московском "Спартаке" есть люди-паразиты, которые изнутри делают клубу плохо.

- Я не буду называть фамилии, но в клубе есть несколько определенных людей, которые делают "Спартаку" только хуже.
Футболисты знают, о ком я говорю — речь о людях-паразитах, которые изнутри делают клубу плохо. И в том числе из-за этих людей я тоже ушел.

Я уверен, что если клуб уберет этих паразитов, — а клуб прекрасно знает, что это за люди, — "Спартак" станет лучше, - сказал Соболев в видео на YouTube-канале "РБ Спорт. Проекты".

Александр Соболев выступал за московский "Спартак" с 2020 по 2024 год, а затем перешел в петербургский "Зенит". Форвард провел за красно-белых во всех турнирах 140 матчей и отметился 58 забитыми мячами и 32 голевыми передачами. Ранее нападающий был игроком "Крыльев Советов", "Томи" и красноярского "Енисея".

В текущем сезоне Александр Соболев вышел на поле в составе петербургского "Зенита" в 28 встречах во всех турнирах и записал на свой счет восемь забитых мячей и две результативные передачи. Форвард также провел 14 матчей в составе сборной России и забил шесть мячей.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 5 миллионов евро, контракт нападающего с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

