"Когда Марко Николич уходил из клуба, он должен был возглавить команду в Италии. И мне Марко сказал: "Первый, кого я позову туда, будешь ты". Но потом он решил отдохнуть и, как видите, отдыхает до сих пор", - цитирует Баринова "Матч ТВ".
Николич возглавил "Локомотив" летом 2020 года и проработал в клубе до октября 2021-го. В минувшее межсезонье в СМИ появилась информация, что сербский специалист ведет переговоры с "Пармой", которая выступает в Серии B – втором дивизионе чемпионата Италии. На данный момент Николич остается без клуба.
Баринов: Николич должен был возглавить команду в Италии. Сказал, что я первый, кого он позовет туда
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал о возможности продолжить карьеру в Европе после ухода из московской команды главного тренера Марко Николича.
Фото: РПЛ