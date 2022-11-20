- Один я никуда не хочу уходить. Я родился в России, здесь вырос, Россия мне дала работу, у меня здесь семья, родители, так что хочу судить здесь. Отдельно один никуда не поеду, - приводит комментарий Карасева "РБ Спорт".
16 ноября арбитр Сергей Карасев отсудил товарищеский матч между Узбекистаном и Казахстаном, который закончился со счетом 2:0.
Ранее Карасев привлекался к судейству международных матчей. Судья работал на Евро-20. Россиянин отработал главным судьей матч 1/8 финала между Нидерландами и Чехией, а также был назначен резервным арбитром на 1/4 финала между Чехией и Даний и 1/2 финала между Италией и Испанией. Также летом 2021 года Карасев отработал финал Суперкубка Европы между "Челси" и "Вильярреалом" (1:1, 6:5 пен.). Весной этого года Сергей судил несколько матчей в Саудовской Аравии.
Судья Карасев – о переходе в азиатскую федерацию: один я никуда не хочу уходить
Судья Сергей Карасев высказался по поводу возможности судейства азиатских матчей.
Фото: РПЛ