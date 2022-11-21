"Зенит" всегда был сильным, вне зависимости от уровня чемпионата. Но сейчас команде легче даются игры, потому что уровень чемпионата очень сильно просел. Во времена Юрия Палыча невозможно было представить, чтобы "Зенит" выиграл у "Локо" 5:0", — цитирует игрока Sport24.
Юрий Семин 4 раза приходил на пост главного тренера "Локомотива". В последний раз он возглавлял красно-зеленых с 2016-го по 2020 год. В этот период москвичи стали чемпионами Российской Премьер-лиги по итогам сезона 2017/2018 и дважды завоевали национальный Кубок – в сезонах 2016/2017 и 2018/2019.
Оздоев: невозможно было представить, чтобы "Зенит" выиграл 5:0 у "Локо" при Семине
Полузащитник "Фатих Карагюмрюк" и экс-футболист "Зенита" Магомед Оздоев высказался о противостоянии сине-бело-голубых с "Локомотивом".
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