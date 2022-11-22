"Пока всё безобразно — мы не можем выиграть. Но есть сборы, есть время. Время покажет, какие будут результаты", - цитирует Глушакова "Чемпионат".
Ранее "Химки" сегодня уступили "Пари НН" в 5-м туре группового этапа Кубка России. Основное время встречи завершилось вничью (1:1), а в серии одиннадцатиметровых точнее оказались нижегородцы (3:1).
В активе "Химок" одна победа в последних 18 матчах в РПЛ и Кубке России. Подмосковная команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.
Глушаков - о результатах "Химок": все безобразно. Мы не можем выиграть
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков оценил результаты команды в первой части сезона.
Фото: РПЛ