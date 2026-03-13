Матчи Скрыть

Игрок сборной Никарагуа назвал российского футболиста, которого он знает

Нападающий сборной Никарагуа Ариагнер Смит рассказал, кого из российских футболистов он знает.
По словам Смита, он хорошо помнит Андрея Аршавина.

- Сборная России — сильная команда с большой историей. Я немного знаю о современной команде, а из бывших футболистов хорошо помню Аршавина, - цитирует Смита "Чемпионат".

Напомним, что 27 марта национальная команда России сыграет со сборной Никарагуа - товарищеский матч состоится на домашнем стадионе футбольного клуба "Краснодар", стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени. 31 марта команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч с Мали в Санкт-Петербурге.

На данный момент Россия занимает 36 место в рейтинге сборных ФИФА, Никарагуа располагается в этом списке на 131 строчке, а Мали - на 54 месте.

