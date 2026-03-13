Игрок сборной Никарагуа назвал российского футболиста, которого он знает

- Сборная России — сильная команда с большой историей. Я немного знаю о современной команде, а из бывших футболистов хорошо помню Аршавина, - цитирует Смита "Чемпионат".
Напомним, что 27 марта национальная команда России сыграет со сборной Никарагуа - товарищеский матч состоится на домашнем стадионе футбольного клуба "Краснодар", стартовый свисток запланирован на 19:30 по московскому времени. 31 марта команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч с Мали в Санкт-Петербурге.
На данный момент Россия занимает 36 место в рейтинге сборных ФИФА, Никарагуа располагается в этом списке на 131 строчке, а Мали - на 54 месте.