Быстров прокомментировал слова Соболева, который назвал себя "плохим"

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал слова форварда "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Быстрова, сейчас люди видят Соболева, который еще не играл по-настоящему за "Зенит".

- Ради бога! Если это помогает ему как-то настроиться, пусть использует любые методы. Пусть будет плохим, хорошим — всем абсолютно все равно.
Люди включают телевизор и видят того Сашку, который в принципе еще и не играл по-настоящему в "Зените", - цитирует Быстрова "СЭ".

Напомним, что петербургский "Зенит" одержал выездную победу над калининградской "Балтикой" в матче четвертьфинала Пути регионов Кубка России со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Александр Соболев, после встречи он заявил, что "теперь будет плохим мальчиком".

В текущем сезоне форвард вышел на поле в 26 встречах во всех турнирах и записал на свой счет семь забитых мячей и две результативные передачи.

