Быстров прокомментировал слова Соболева, который назвал себя "плохим"

- Ради бога! Если это помогает ему как-то настроиться, пусть использует любые методы. Пусть будет плохим, хорошим — всем абсолютно все равно.
Люди включают телевизор и видят того Сашку, который в принципе еще и не играл по-настоящему в "Зените", - цитирует Быстрова "СЭ".
Напомним, что петербургский "Зенит" одержал выездную победу над калининградской "Балтикой" в матче четвертьфинала Пути регионов Кубка России со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Александр Соболев, после встречи он заявил, что "теперь будет плохим мальчиком".
В текущем сезоне форвард вышел на поле в 26 встречах во всех турнирах и записал на свой счет семь забитых мячей и две результативные передачи.