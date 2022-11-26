"Хуниор действительно присоединится к "Краснодару" на первом зимнем сборе", — цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, "Краснодар" объявил о подписании парагвайского защитника предыдущей зимой. Алонсо не провел в составе южан ни одного матча и приостановил контракт с командой в марте.
На данный момент Алонсо выступает за "Атлетико Минейро" на правах аренды, она истекает в конце 2022 года.
Агент Алонсо: Хуниор присоединится к "Краснодару" на первом зимнем сборе
Агент Диего Серрати, представляющий интересы защитника "Атлетико Минейро" Хуниора Алонсо, высказался о сроках возвращения игрока в расположение "Краснодара".
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