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Агент Алонсо: Хуниор присоединится к "Краснодару" на первом зимнем сборе

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Агент Диего Серрати, представляющий интересы защитника "Атлетико Минейро" Хуниора Алонсо, высказался о сроках возвращения игрока в расположение "Краснодара".
Фото: Getty Images
"Хуниор действительно присоединится к "Краснодару" на первом зимнем сборе", — цитирует агента "РБ Спорт".

Напомним, "Краснодар" объявил о подписании парагвайского защитника предыдущей зимой. Алонсо не провел в составе южан ни одного матча и приостановил контракт с командой в марте.

На данный момент Алонсо выступает за "Атлетико Минейро" на правах аренды, она истекает в конце 2022 года.


Алонсо Краснодар Атлетико Минейро
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