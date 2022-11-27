Как сообщают СМИ, руководство сочинского клуба ведет переговоры о новом контракте с эквадорским полузащитником Кристианом Нобоа. Продление контракта возможно в ближайшее время.
В этом сезоне Нобоа сыграл в 16 матчах. На счету игрока 10 забитых мячей и 1 результативный пас. Нынешнее соглашение эквадорца с "барсами" заканчивается летом 2023 года. Вчера стало известно, что новым наставником "Сочи" стал Курбан Бердыев. Специалист работал с Кристианом в "Рубине" и "Ростове".
Источник: "СЭ"
"СЭ": 37-летний Нобоа и "Сочи" ведут переговоры о новом контракте
"Сочи" намерен сохранить полузащитника Кристиана Нобоа в команде.
Фото: ФК "Сочи"