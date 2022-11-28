"Мы настраивались крупно победить "Спартак", чтобы выйти из группы (улыбается). "Спартак" — хорошая команда. Игра по-настоящему выдалась боевой. Второй вариант есть, поэтому всё хорошо", - цитирует игрока "Чемпионат".
Напомним, "Зенит" перед матчем против "Спартака" шел на третьем месте в группе В Кубка России. Чтобы попасть в плей-офф Пути РПЛ турнира, сине-бело-голубым было необходимо обыгрывать москвичей с крупным счетом.
Матч в Санкт-Петербурге закончился победой хозяев поля по пенальти (0:0, 4-2) – "Зенит" остался на третьей строчке и продолжит бороться за трофей в плей-офф Пути регионов.
Чистяков: "Зенит" настраивался крупно победить "Спартак" в Кубке России
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков поделился впечатлениями от матча против "Спартака" в заключительном туре Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"