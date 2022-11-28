Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Камерун
3 - 3 3 3
СербияЗавершен
Южная Корея
2 - 3 2 3
ГанаЗавершен
Бразилия
1 - 0 1 0
ШвейцарияЗавершен
Португалия
1 - 0 1 0
Уругвай2 тайм
П1 1.23X 4.8П2 22
Сделать ставку

Чистяков: "Зенит" настраивался крупно победить "Спартак" в Кубке России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков поделился впечатлениями от матча против "Спартака" в заключительном туре Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
"Мы настраивались крупно победить "Спартак", чтобы выйти из группы (улыбается). "Спартак" — хорошая команда. Игра по-настоящему выдалась боевой. Второй вариант есть, поэтому всё хорошо", - цитирует игрока "Чемпионат".

Напомним, "Зенит" перед матчем против "Спартака" шел на третьем месте в группе В Кубка России. Чтобы попасть в плей-офф Пути РПЛ турнира, сине-бело-голубым было необходимо обыгрывать москвичей с крупным счетом.

Матч в Санкт-Петербурге закончился победой хозяев поля по пенальти (0:0, 4-2) – "Зенит" остался на третьей строчке и продолжит бороться за трофей в плей-офф Пути регионов.


Зенит Чистяков Спартак Кубок России
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Чистяков: "Зенит" настраивался крупно победить "Спартак" в Кубке России
Бэйл – перед матчем с Англией: на ЧМ-2022 уже случилось несколько сенсаций
Тите – о пропуске Неймаром матча со Швейцарией: команда сама создаёт себе звезду 1
Силкин: легионеры – зачинщики драки "Зенита" и "Спартака". Повыгонял бы их из России 4
Дюков: в Москве можно продавать пиво на стадионах, но РФС не видит готовности со стороны клубов
Metaratings: "Торпедо" арендует у "Урала" полузащитника Гаджимурадова 1
Романцев: ни по составу, ни по игре сегодняшний "Спартак" не уступает "Зениту" 7
Кокорин забил пятый гол за "Арис" и вышел на второе место в списке бомбардиров чемпионата Кипра 1
Провал «Сочи», триумф «Урала», «домашняя» группа C и позорная драка «Зенита» и «Спартака». Итоги Пути РПЛ Кубка России 1
Роналду, Феликс, Кавани и Нуньес – в стартовых составах Португалии и Уругвая на матч ЧМ-2022
Масалитин: у Ганы командочка с характером. Они могли бы спокойно и в матче с Португалией отскочить эксклюзив
Бразилия обыграла Швейцарию и досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2022, единственный гол был забит на 83-й минуте 7
Шалимов: весь конфликт спровоцировал Родригао. Будь там боец – ему бы сразу оторвали голову 10
Хавбек сборной Японии Танака: играть с Испанией сложно, но победа не станет для нас чудом
Даса: я удовлетворен первой частью сезона – "Динамо" может выиграть трофей
-