Как сообщают СМИ, "Химки" намерены зимой подписать Владимира Хубулова, Батраза Гурциева и Давида Кобесова. Все три игрока выступали за "Аланию" под руководством нынешнего наставника подмосковного клуба Спартака Гогниева.
"Химки" ушли на зимнюю паузу на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 12 очков. Спартак Гогниев возглавил клуб в сентябре этого года. Под его руководством "Химки" одержали всего одну победу над "Оренбургом" (2:0). Ранее СМИ сообщали, что руководство подмосковной команды планирует глобальную чистку состава и расстанутся с большей частью игроков.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Химки" хотят подписать трех экс-игроков "Алании"
"Химки" намерены усилиться в зимнее трансферное окно тремя бывшими игрока "Алании".
Фото: ФК "Химки"