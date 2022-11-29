- Руководство футбольного клуба "Нижний Новгород" вышло с предложением о продлении условий трудового договора Тимура Сулейманова. Мы сейчас находимся в стадии обсуждения переподписания контракта на лучших условиях, - приводит комментарий Шпинева Metaratings.
22-летний форвард Тимур Сулейманов является воспитанником "Локомотива". Футболист перешел в "Пари НН" летом прошлого года, подписав контракт до лета 2023. В нынешнем сезоне игрок сыграл в 21 матчей, забив 9 мячей и отдав один ассист. Трансферная стоимость Сулейманова, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет один миллион евро.
Агент Сулейманова: "Пари НН" вышел с предложением о продлении условий трудового договора
Агент нападающего "Пари НН" Тимура Сулейманова Вадим Шпинев рассказал, что клуб хочет продлить контракт со своим игроком.
Фото: РПЛ