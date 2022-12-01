– Какая позиция предпочтительна для Облякова? В последних матчах Иван выполнял роль инсайда. Демонстрировал хороший прессинг, правильную игру между линиями. Обляков может и отдать, и пробить, что он и показал в этих матчах. И в Екатеринбурге были предпосылки забить, и в Сочи очень качественно участвовал в атаках. Человек себя не жалеет, полностью отдается игре. Это очень важно и ценно, – цитирует Федотова Bobsoccer.
Иван Обляков играет за московский ЦСКА с августа 2018 года из футбольного клуба "Уфа". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Последнее продление соглашения случилось в августе 2022 года. В текущем сезоне Иван принял участие в 22-ух матчах за ЦСКА, забил два мяча и отдал три результативные передачи. В сумме Обляков провел на поле 1289 минут в Российской премьер-лиге и Кубке России. По статистике у Ивана выходит 645 минут на один гол. Всего за "армейцев" у Ивана Облякова к этому времени набралось 156 матчей, 11 голов и 24 результативные передачи. За "Уфу" у него до этого насчитывалось 54 игры, четыре забитых мяча и четыре результативных паса. На данный период времени портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
Владимир Федотов: Обляков себя не жалеет, полностью отдается игре. Это очень важно и ценно
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался об игре полузащитника "армейцев" Ивана Облякова в первой части сезона.
Фото: ПФК ЦСКА