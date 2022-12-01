Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Хорватия
18:00
БельгияНе начат
П1 2.95X 3.3П2 2.38
Канада
18:00
МароккоНе начат
П1 4.6X 3.4П2 1.83
Коста-Рика
22:00
ГерманияНе начат
П1 25X 11П2 1.1
Япония
22:00
ИспанияНе начат
П1 7.8X 4.7П2 1.44
Сделать ставку

Владимир Федотов: Обляков себя не жалеет, полностью отдается игре. Это очень важно и ценно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался об игре полузащитника "армейцев" Ивана Облякова в первой части сезона.
Фото: ПФК ЦСКА
– Какая позиция предпочтительна для Облякова? В последних матчах Иван выполнял роль инсайда. Демонстрировал хороший прессинг, правильную игру между линиями. Обляков может и отдать, и пробить, что он и показал в этих матчах. И в Екатеринбурге были предпосылки забить, и в Сочи очень качественно участвовал в атаках. Человек себя не жалеет, полностью отдается игре. Это очень важно и ценно, – цитирует Федотова Bobsoccer.

Иван Обляков играет за московский ЦСКА с августа 2018 года из футбольного клуба "Уфа". Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Последнее продление соглашения случилось в августе 2022 года. В текущем сезоне Иван принял участие в 22-ух матчах за ЦСКА, забил два мяча и отдал три результативные передачи. В сумме Обляков провел на поле 1289 минут в Российской премьер-лиге и Кубке России. По статистике у Ивана выходит 645 минут на один гол. Всего за "армейцев" у Ивана Облякова к этому времени набралось 156 матчей, 11 голов и 24 результативные передачи. За "Уфу" у него до этого насчитывалось 54 игры, четыре забитых мяча и четыре результативных паса. На данный период времени портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.


Федотов Обляков ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент: Малком не сделал ничего, чтобы получить дисквалификацию на 6 матчей 2
Осинькин: игра Пиняева становится всё лучше и лучше – интерес к игрокам меня всегда пугает
Канада – Марокко. Стартовые составы команд на матч 3-го тура ЧМ-2022
Ловрен – в стартовом составе Хорватии на матч ЧМ-2022 со сборной Бельгии 1
ЭСК РФС: Москалев правильно удалил Барриоса и Малкома в матче Кубка России "Зенит" - "Спартак" 2
КДК РФС: 6 игроков "Зенита" и "Спартака" удалены за массовую драку – поэтому одинаковое наказание 7
Григорьянц – о драке в матче "Зенит" - "Спартак": КДК не увидел оснований применять санкции к Промесу 22
Барриос, Родригао, Малком, Селихов, Николсон и Соболев дисквалифицированы на 6 матчей Кубка России 16
Главный тренер Польши: наша главная задача — создать сборной Франции проблемы 4
Шалимов – о выходе сборной Польши в плей-офф ЧМ-2022: да пошла эта Польша! Из-за нее сборной России нет в Катаре 8
Черданцев – о выборе Пиняева лучшим молодым игроком: ничего нового о нем мы не узнали, а прогресс Литвинова колоссален 2
Петржела: игроки "Зенита" и "Спартака" опозорили российский футбол и должны получить минимум 5 матчей дисквалификации 5
Владимир Федотов: Обляков себя не жалеет, полностью отдается игре. Это очень важно и ценно 1
Ребров – о преимуществе Денисова над Пиняевым: Сергей перспективен, но не провел полноценный сезон. Даниил играл больше
Спортивный директор "Оренбурга": приоритет клуба в зимнее трансферное окно – качественные латиноамериканские футболисты 4