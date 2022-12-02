– Как мне удалось адаптироваться в РПЛ в 16 лет? Помогло то, что я уже знал тренера и многих футболистов по "Чертаново". Когда мне было 14, я ходил на их матчи и смотрел, как они действуют, впитывал требования. И когда сам окунулся в эту систему, очень быстро адаптировался. Плюс меня потрясающе приняли в Самаре. В "Крыльях" такая атмосфера, что сразу чувствуешь себя своим. Многие, кто играл в Самаре, тоже ее отмечают и говорят, что такого нигде не видели. Думаю, и не увидят, – цитирует Пиняева "СЭ".
Сергей Пиняев перешел в "Крылья Советов" летом 2021 года из футбольного клуба "Чертаново", повторив путь многих футболистов, которые проследовали по тому же маршруту: Роман Ежов, Юрий Горшков, Антон Зиньковский, Максим Витюгов, Дмитрий Цыпченко, Александр Коваленко. В предыдущем сезоне Сергей Пиняев чаще выходил на поле со скамейки запасных, так как в основном составе появлялись Антон Зиньковский и Роман Ежов. Минувшим летом в "Спартак" перешел Зиньковский, а Пиняев стал появляться в основе "Крыльев" намного чаще. Прямо сейчас Сергей – один из лидеров самарской команды, удостоившийся вызова в сборную Россию по футбола. В ноябрьских матчах против Таджикистана и Узбекистана он появлялся на поле – в первом случае с первых минут, во втором – на замену. В текущем сезоне РПЛ и Кубка России у Пиняева четыре гола и столько же результативных передач. Немалую часть сезона на его старте он пропустил по состоянию здоровья.
Пиняев: в "Крыльях" такая атмосфера, что сразу чувствуешь себя своим. Многие говорят, что нигде такого не видели
Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Сергей Пиняев рассказал об атмосфере в своем клубе и адаптации к РПЛ.
Фото: Global Look Press