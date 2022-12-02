- Мы планировали одни из сборов в ОАЭ. Потом, возможно, в Турции. Так как освободилось место, и изначально мы планировали на этом турнире поучаствовать, для нас это хорошая возможность и спарринги получить, и пройти полноценную подготовку, - приводит комментарий Рубашко Sport24.
Зимний кубок РПЛ пройдет в начале февраля в ОАЭ городе Абу-Даби. Помимо "Сочи", в товарищеском турнире примут участие "Спартак", "Ростов" и "Краснодар". Изначально планировалось, что в турнире сыграет "Зенит". Но петербургский клуб отказался от участия. Гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев объяснил это решение сложностью логистики.
"Сочи" в этом сезоне занимают 9 место в таблице РПЛ и набрали 25 очков. Недавно было объявлено, что новым наставником "барсов" станет Курбан Бердыев.
Рубашко – об участии "Сочи" в Зимнем кубке РПЛ: хорошая возможность получить спарринги и пройти подготовку
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко назвал причины участия "барсов" в товарищеском турнире.
Фото: ТАСС