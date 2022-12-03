- Я же еще не был в отпуске. Для многих первый день отпуска это следующий день после того, как ты сыграл последний матч. Сейчас еще участвую в футбольных мероприятиях. В отпуске буду прикидывать немного. Пока точно не могу ничего сказать, — приводит комментарий Пиняев "Матч ТВ".
18-летний крайний полузащитник Крыльев Советов Сергей Пиняев в этом сезоне сыграл в 15 матчах. Футболист забил 4 мяча и отдал 4 результативных паса. Контракт Пиняева с "Крыльями Советов" действует до лета 2025 года. Трансферная стоимость россиянина, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро. Наставник сборной России Валерий Карпин вызвал Пиняева в состав национальной команды. Игрок дебютировал за сборную России, выйдя в стартовом составе против Таджикистана (0:0). Игрок стал самым молодым дебютантом в истории российской сборной. Недавно Сергей получил премию "Первая Пятерка". Этот приз вручается лучшему молодому игроку РПЛ.
Ранее СМИ сообщали, что Пиняевым интересуются "Локомотив" и "Спартак".
Пиняев – о возможном уходе из "Крыльев Советов": в отпуске буду прикидывать немного. Пока точно не могу ничего сказать
Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев ответил на вопрос о своем будущем в самарском клубе.
Фото: ФК "Крылья Советов"