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Пиняев – о возможном уходе из "Крыльев Советов": в отпуске буду прикидывать немного. Пока точно не могу ничего сказать

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Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев ответил на вопрос о своем будущем в самарском клубе.
Фото: ФК "Крылья Советов"
- Я же еще не был в отпуске. Для многих первый день отпуска это следующий день после того, как ты сыграл последний матч. Сейчас еще участвую в футбольных мероприятиях. В отпуске буду прикидывать немного. Пока точно не могу ничего сказать, — приводит комментарий Пиняев "Матч ТВ".

18-летний крайний полузащитник Крыльев Советов Сергей Пиняев в этом сезоне сыграл в 15 матчах. Футболист забил 4 мяча и отдал 4 результативных паса. Контракт Пиняева с "Крыльями Советов" действует до лета 2025 года. Трансферная стоимость россиянина, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро. Наставник сборной России Валерий Карпин вызвал Пиняева в состав национальной команды. Игрок дебютировал за сборную России, выйдя в стартовом составе против Таджикистана (0:0). Игрок стал самым молодым дебютантом в истории российской сборной. Недавно Сергей получил премию "Первая Пятерка". Этот приз вручается лучшему молодому игроку РПЛ.

Ранее СМИ сообщали, что Пиняевым интересуются "Локомотив" и "Спартак".


Пиняев Крылья Советов
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Пиняев – о возможном уходе из "Крыльев Советов": в отпуске буду прикидывать немного. Пока точно не могу ничего сказать