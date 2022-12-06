По данным источника, основным камнем преткновения для завершения трансфера является срок, когда будут осуществлены выплаты за защитника. Сообщается, что бразильская сторона хотела бы разбить выплаты за Айртона на 4 года, тогда как "Спартак" настаивает на более ускоренных выплатах.
Айртон перебрался во "Фламенго" в марте этого года на правах аренды из "Спартака". С того момента защитник сыграл за красно-черных 41 матч, отметившись двумя голами и шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6 млн евро.
Источник: бразильский журналист Хулио Мигель Нето
Бразильский журналист: "Спартак" и "Фламенго" обсуждают срок выплат за трансфер Айртона
Стало известно, что осложняет сделку по трансферу Лукаса Айртона из "Спартака" во "Фламенго".
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