- Информация о том, что мы хотим арендовать Педриньо неправда. Мы не интересуемся игроком, — приводит комментарий Кошты "СЭ".
Ранее СМИ сообщили, что бразильский клуб договорился с "Локомотивом" об аренде с правом выкупа вингера Педриньо.
В этом сезоне Педриньо за "Локомотив" сыграл в 9 матчах. На счету футболиста 4 гола и 1 ассист. Все мячи игрок забил в кубковом матче против "Химок", оформив покер. Но потом был отстранен от тренировок с основной командой. По данным различных источников, у бразильца плохие отношения с командой.
Исполнительный директор "Сан-Паулу": мы не интересуемся Педриньо
Исполнительный директор "Сан-Паулу" Руй Кошта опроверг информацию о переходе вингера "Локомотива" Педриньо.
Фото: ФК "Локомотив"