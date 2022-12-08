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Семенов – об уходе Талалаева из "Ахмата": два года при нем вся команда жила в стрессе

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Центральный защитник и капитан "Ахмата" Андрей Семенов рассказал о конфликте с бывшим главным тренером команды Андреем Талалаевым.
Фото: ФК "Ахмат"
– Какие отношения у меня были с Талалаевым? Никаких. Я не прощался с ним, когда он уходил. Был ли у нас конфликт? Не хочу об этом тренере ничего говорить. Два года вся команда жила в стрессе, какие-то подводные течения постоянно. Тяжелый период. На этом все, – приводит слова Семенова "РБ Спорт".

Во время работы Андрея Викторовича Талалаева в грозненском "Ахмате" их конфликт с Андреем Семеновым упоминался в различных СМИ не один раз. Талалаев был главным тренером "Ахмата" в период с июля 2020 года по сентябрь 2022 года. Сейчас Андрей Викторович тренирует московское "Торпедо" – последнюю команду Российской премьер-лиги. Их грозненского клуба Талалаев ушел не самым лучшим образом и по стечению обстоятельств даже не вернулся в Грозный на матч между "Торпедо" и "Ахматом", который завершился минимальной победой вторых. Талалаев в сумме провел 77 матчей во главе грозненского клуба. До "Ахмата" на коротком промежутке времени тренировал "Крылья Советов", но покинул самарский клуб после их вылета из РПЛ.


Семенов Талалаев Ахмат
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