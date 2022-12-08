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Талалаев – о словах Семенова, что при тренере команда жила в стрессе: мне мало интересно

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Наставник "Торпедо" Андрей Талалаев отреагировал на слова защитника "Ахмата" Андрея Семенова.
Фото: РИА Новости
- Я в отпуске. Спасибо. Мне малоинтересно, - приводит комментарий Талалаева "РБ Спорт".

Андрей Талалаев тренировал "Ахмат" с 2020 по 2022 годы. В сентябре специалист был отправлен в отставку. Сегодня защитник "Ахмата" Андрей Семенов, который работал под руководством Талалаева, заявил, что при тренере команда постоянно жила в стрессе. Ранее СМИ сообщали о конфликте между игроком и тренером. После матча прошлого сезона с "Локомотивом" (2:3) Семенов был оштрафован и лишен капитанской повязки.


Талалаев Семенов Ахмат
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