- Я в отпуске. Спасибо. Мне малоинтересно, - приводит комментарий Талалаева "РБ Спорт".
Андрей Талалаев тренировал "Ахмат" с 2020 по 2022 годы. В сентябре специалист был отправлен в отставку. Сегодня защитник "Ахмата" Андрей Семенов, который работал под руководством Талалаева, заявил, что при тренере команда постоянно жила в стрессе. Ранее СМИ сообщали о конфликте между игроком и тренером. После матча прошлого сезона с "Локомотивом" (2:3) Семенов был оштрафован и лишен капитанской повязки.
Талалаев – о словах Семенова, что при тренере команда жила в стрессе: мне мало интересно
Наставник "Торпедо" Андрей Талалаев отреагировал на слова защитника "Ахмата" Андрея Семенова.
Фото: РИА Новости