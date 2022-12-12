"Пусть Зарема расскажет. Травля была "срежиссирована"? Это же давно всем понятно. Я не то что согласен с Заремой, я даже знаю, как оно было спродюсировано. Всему свое время. Потихоньку все вылазит. И личности, думаю, скоро будут потихоньку вылазить. А то, что меня единственного из футболистов "Спартака" не поздравляют с днем рождения тоже срежиссировано?" - приводит слова Глушакова "СЭ".
Напомним, ранее Зарема Салихова в комментарии для "РБ Спорт" заявила, что не знает, "топили" ли Глушакова в "Спартаке", но уверена, что его травля была срежиссирована.
Напомним, Денис Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 по 2019 годы. В составе красно-белых полузащитник провел 173 матча, в которых забил 23 мяча и отдал 10 результативных передач. С ним команда стала чемпионом России в сезоне 2016/17.
Однако после чемпионства у Глушакова произошел конфликт с главным тренером клуба Массимо Каррерой, после которого клуб сначала покинул итальянец, а затем и Глушаков, перешедший в "Ахмат".С октября 2020 года Денис Глушаков играет за "Химки".
Глушаков: Зарема сказала, что меня травили в "Спартаке"? Это давно всем понятно, я даже знаю, как это было
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков ответил на комментарий Заремы Салиховой о том, что его травили в "Спартаке".
Фото: РПЛ