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Агент Паулу Бенту: сейчас тренер не принял бы предложение из России

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Агент экс-тренера Южной Кореи Паулу Бенту Карлос Гонсалвеш высказался о том, принял бы специалист предложение из РПЛ.
Фото Reuters
- Нет, сейчас Паулу Бенту точно не принял бы предложение из России, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".

Португальский тренер Паулу Бенту вместе со сборной Южной Кореи дошел до 1/8 финала ЧМ-2022. В групповом раунде азиатская сборная выступила успешно и заработала 4 балла и неожиданно заняла вторую строчку в своем квартете, оставив позади Уругвай. Южная Корея добилась этого результата всего лишь в 3-й раз в своей истории. В первом раунде плей-офф подопечные Паулу Бенту разгромно проиграли Бразилии (1:4) и прекратили борьбу за трофей. После чего португальский специалист объявил о том, что покидает свой пост.

По информации различных источников, В РПЛ в поисках тренера находится "Пари НН" и "Краснодар".


Бенту
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