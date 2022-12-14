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Агент Фернандо Костанцы сообщил, что игрок не собирается покидать "Крылья Советов"

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Агент бразильского футболиста "Крыльев Советов" Фернандо Костанцы Тайанан Велкер рассказал о карьерных планах своего клиента.
Фото: ФК "Крылья Советов"
– Фернандо восстановился от травмы, ему очень комфортно работать с командой, тренером, руководством. Мы на данный момент не думаем о переходе. Конечно, в футболе ты никогда не знаешь, что может быть дальше, но сейчас у нас нет мыслей о переходе куда-либо. Игрок настроен завершить сезон в Самаре и полностью счастлив здесь, – передает слова агента Metaratings.

Бразильский футболист Фернандо Констанца, который может использоваться и в качестве флангового защитника, и центрального полузащитника, перешел в самарские "Крылья Советов" в январе 2022 года из молдавского "Шерифа". Фернандо имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов, против того же мадридского "Реала". До "Шерифа" играл за "Ботафого" и "Лилль Б". За "Крылья Советов" Фернандо к этому моменту успел сыграть 14 матчей, забить два мяча. Его контракт с самарским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Большую часть текущего сезона Констранца пропустил из-за травмы, вернулся в состав совсем недавно, принял участие всего в пяти играх, но уже успел отличиться голом в гостевой и победной встрече с московским "Торпедо".


Крылья Советов
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