- Зимой "Трабзонспор" может купить Баринова? Нет, это неправда, - приводит слова Агаоглу "СЭ".
Сегодня СМИ сообщили, что 26-летний полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов может перейти в "Трабзонспор" в зимнее трансферное окно. Дмитрий Баринов в нынешнем сезоне принял участие в 20 играх. На счету футболиста всего один забитый мяч и один успешный ассист. Контракт игрока с "Локомотивом" истекает летом следующего года. Трансферная стоимость Баринова, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.
"Трабзонспор" в нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги после 13 сыгранных туров располагается на 7 месте.
Президент "Трабзонспора": это неправда, что зимой мы можем купить Баринова
Президент "Трабзонспора" Ахмед Агаоглу отреагировал на появившуюся информацию о том, что турецкий клуб хочет приобрести Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"