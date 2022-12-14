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Президент "Трабзонспора": это неправда, что зимой мы можем купить Баринова

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Президент "Трабзонспора" Ахмед Агаоглу отреагировал на появившуюся информацию о том, что турецкий клуб хочет приобрести Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"
- Зимой "Трабзонспор" может купить Баринова? Нет, это неправда, - приводит слова Агаоглу "СЭ".

Сегодня СМИ сообщили, что 26-летний полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов может перейти в "Трабзонспор" в зимнее трансферное окно. Дмитрий Баринов в нынешнем сезоне принял участие в 20 играх. На счету футболиста всего один забитый мяч и один успешный ассист. Контракт игрока с "Локомотивом" истекает летом следующего года. Трансферная стоимость Баринова, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.

"Трабзонспор" в нынешнем розыгрыше турецкой Суперлиги после 13 сыгранных туров располагается на 7 месте.


Баринов Локомотив Трабзонспор
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