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"РБ Спорт": трансфер форварда "Росарио Сентраль" Алехо Велиса в "Краснодар" может сорваться

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В переговорах между "Краснодаром" и "Росарио Сентраль" возникли трудности.
Фото: elgrafico.com
По данным источника, Краснодар заинтересован в переходе нападающего "Росарио Сентраль" Алехо Велиса, но при этом не хочет платить сумму, которую требует аргентинский клуб. Сейчас руководство "быков" размышляет над вторым предложением. Пока переговоры между клубами приостановлены. На этой неделе "Краснодар" и "Росарио Сентраль" проведут решающий раунд переговоров.

19-летний аргентинский форвард Алехо Велис в нынешнем сезоне сыграл в 34 играх за свой клуб. На счету футболиста 8 забитых мячей и 1 успешных ассист. Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.

Источник: "РБ Спорт"


Краснодар
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