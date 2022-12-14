- Команда готовится к первым сборам под руководством главного тренера Спартака Гогниева, - приводит комментарий Оленева Sport24.
Российский специалист Спартак Гогниев возглавил "Химки" осенью 2022 года. Под его руководством команды выступает не очень успешно, одержав всего одну победу за 15 матчей. Сегодня СМИ сообщили, что Химки хотят отправить Гогниева в отставку с поста подмосковной команды.
В РПЛ "Химки" набрали 12 очков и занимают предпоследнее место в таблице. В Кубке России "Химки" также провалились, заняв 4 место в своей группе.
Гендиректор "Химок": команда готовится к первым сборам под руководством Гогниева
Генеральный директор "Химок" Николай Оленев прокомментировал информацию о том, что наставник команды Спартак Гогниев будет отправлен в отставку.
Фото: ФК "Химки"