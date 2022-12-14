По данным источника, тренерский штаб "Локомотива" во главе с Михаилом Галактионовым рассчитывает на защитника команды Максима Ненахова. Клуб не намерен продавать футболиста в зимнее трансферное окно.
24-летний российский защитник Максим Ненахов стал игроком "Локомотива" летом 2021 года, подписав соглашение сроком на три года. В этом сезоне футболист сыграл в 12 матчах, сделав одну голевую передачу. Трансферная стоимость игрока, по данным аналитического портала Transfermarkt, составляет 1,2 миллиона евро. Сегодня СМИ сообщили, что "Локомотив" предложил приобрести другим клубам РПЛ восемь своих футболистов, в этот список также входит Ненахов.
"Локомотив" в нынешнем розыгрыше РПЛ набрал 13 баллов за 17 игр и находится в зоне стыковых матчей, располагаясь на 14 строчке в таблице.
Источник: Metaratings
Metaratings: Ненахов останется в "Локомотиве". Тренерский штаб рассчитывает на игрока
Защитник "Локомотива" Максим Ненахов не покинет клуб в зимнее трансферное окно.
Фото: РПЛ