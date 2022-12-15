- Говорят, что "Локомотив" хочет купить Лантратова. Наверное, второй вратарь нужен, учитывая, что у Гильерме травма, хотя Лантратов может стать и первым голкипером. Илья реально хороший вратарь, тем более, он когда-то был в "Локомотиве". Его стоит приобретать "железнодорожникам". Я считаю, что в клубе должно быть три достойных голкипера, а в "Локомотиве" их два. Плюс у Гильерме травмы и контракт заканчивается, вроде, через год, - передает слова Сенникова Metaratings.ru.
Ранее появилась информация, что 27-летний голкипер Илья Лантратов может перейти в московский "Локомотив", расторгнув действующий контракт с подмосковными "Химками". В текущем сезоне вратарь провел за красно-черных 14 матчей в Российской премьер-лиге, в которых пропустил 25 голов, 3 игры завершились "всухую". Обойму голкиперов "железнодорожников" в осенней части текущего сезона составили 18-летний Даниил Худяков (18 матчей во всех турнирах, 2 "сухих", 34 пропущенных мяча), 37-летний Гильерме (5 матчей, 2 "сухих", 5 пропущенных мячей) и 23-летний Андрей Савин (1 матч в Кубке России с выходом на замену на 58 минут, 1 пропущенный гол).
Сенников: Лантратов реально хороший вратарь, его стоит приобретать "Локомотиву"
Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе в состав "железнодорожников" голкипера "Химок" Ильи Лантратова.
Фото: ФК "Химки"