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Агент Фукса: Бруно нравится Россия и ЦСКА, возвращение возможно

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Футбольный агент Матеус Ассаф прокомментировал трансфер Бруно Фукса из московского ЦСКА в бразильский "Атлетико Минейро".
Фото: Soccer.ru
– Все так и есть, Бруно уходит в аренду, но он по-прежнему принадлежит ЦСКА. Вернется ли он? Бруно нравится Россия и ЦСКА. Возвращение всегда возможно, – приводит слова агента "РБ Спорт".

Сегодня московский ЦСКА официально объявил об уходе бразильского центрального защитника Бруно Фукса в "Атлетико Минейро" на правах годичной аренды. В текущем сезоне Бруно принял участие всего в восьми играх за "армейцев", провел на футбольном поле в сумме лишь 473 минуты. Всего за московский клуб с момента своего перехода Бруно провел 19 игр. Фукс по-прежнему принадлежит ЦСКА, его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Бруно Фукс – воспитанник бразильского клуба "Интернасьонал", из которого он и перешел в ЦСКА летом 2020 года.


Фукс ЦСКА Атлетико Минейро
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