"Локомотив" близок к заключению контракта с 25-летним левым защитником казанского "Рубина" Ильей Самошниковым, сообщают СМИ.
По данным источника, "железнодорожники" договорились о возможном переходе с самим футболистом и его агентом, но еще не обращались в "Рубин" в связи со сменой руководства в казанском клубе. Нарушения регламента в этой договоренности нет, поскольку действующий контракт Самошникова с "Рубином" истекает по окончании сезона-2022/2023. Сообщается, что в "Локомотиве" планируют оформить переход игрока, как только новое руководство казанцев приступит к работе.
В текущем сезоне на счету Самошникова 16 матчей за "Рубин" в Первой лиге, 1 забитый гол и 2 результативных паса.
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Локомотив" близок к подписанию защитника "Рубина" Самошникова
По информации источника, левый защитник "Рубина" Илья Самошников может перейти нынешней зимой в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Рубин"