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Metaratings: "Локомотив" близок к подписанию защитника "Рубина" Самошникова

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По информации источника, левый защитник "Рубина" Илья Самошников может перейти нынешней зимой в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Рубин"
"Локомотив" близок к заключению контракта с 25-летним левым защитником казанского "Рубина" Ильей Самошниковым, сообщают СМИ.

По данным источника, "железнодорожники" договорились о возможном переходе с самим футболистом и его агентом, но еще не обращались в "Рубин" в связи со сменой руководства в казанском клубе. Нарушения регламента в этой договоренности нет, поскольку действующий контракт Самошникова с "Рубином" истекает по окончании сезона-2022/2023. Сообщается, что в "Локомотиве" планируют оформить переход игрока, как только новое руководство казанцев приступит к работе.

В текущем сезоне на счету Самошникова 16 матчей за "Рубин" в Первой лиге, 1 забитый гол и 2 результативных паса.

Источник: Metaratings.ru


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