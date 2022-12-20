Григорян – о победе Месси на ЧМ: все с детства привыкли, что у сказок хороший конец

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Российский тренер Александр Григорян назвал сказкой победу сборной Аргентины и лично Лионеля Месси на ЧМ-2022.
Фото: Getty Images
– Мы все с детства привыкли, чтобы сказка имела хороший конец. В этой ситуации я был настроен абсолютно банально. Мне тоже хотелось, чтобы она была с хорошим концом, ведь это небывалая история, – цитирует Григоряна "Матч ТВ".

Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу в третий раз в своей истории, но капитан и лидер национальной команды Лионель Месси добился этого впервые в своей карьере, в возрасте тридцати пяти лет. За футбольные клубы "Барселона" и "ПСЖ", за сборную Аргентины он достигал побед в большинстве турниров, в которых участвовал, кроме ЧМ. В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию, которая побеждала на чемпионате мира-2018, проходившем в России. Французы не смогли защитить свой титул, уступив аргентинцам в серии послематчевых пенальти. Лионеля Месси официально признали лучшим футболистом ЧМ-2022, который проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. В семи матчах он забил семь мячей и отдал три голевых передачи.


Григорян Месси Чемпионат Мира
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